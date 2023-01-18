6 أعراض جانبية لاستخدام مضادات الالتهاب غير الاستيرويدية.. "الغذاء والدواء" تحذّر

وأضافت في إنفوجرافيك عبر بحسابها بتويتر، أن أبرز استخدامات الأدوية غير الوصفية هي: "ألم الأسنان، التهاب الأوتار والتواء المفاصل، وارتفاع الحرارة وألم الدورة الشهرية"، وبعض أعراضها الجانبية يتمثل في: "جفاف الفم، وألم وحموضة بالمعدة، وغثيان، وإمساك، وصـداع، وإسهال".