6 أعراض جانبية لاستخدام مضادات الالتهاب غير الاستيرويدية.. "الغذاء والدواء" تحذّر

نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء عند استخدام مضادات الالتهاب غير الاستيرويدية، مثل (أيبوبروفين)، بأهمية الانتباه للعوامل التي تزيد احتمالية حدوث نزيف في الجهاز الهضمي.
وقالت الهيئة إن مضادات الالتهاب غير الاستيرويدية أدوية تستخدم لتخفيف الألم المؤقت والالتهابات وبعض الأمراض المزمنة، وتنقسم إلى أدويـة وصفية وغير وصفية مثـل: أيبوبروفين lbuprofen وديكلوفيناك Dictofenac.
وأضافت في إنفوجرافيك عبر بحسابها بتويتر، أن أبرز استخدامات الأدوية غير الوصفية هي: "ألم الأسنان، التهاب الأوتار والتواء المفاصل، وارتفاع الحرارة وألم الدورة الشهرية"، وبعض أعراضها الجانبية يتمثل في: "جفاف الفم، وألم وحموضة بالمعدة، وغثيان، وإمساك، وصـداع، وإسهال".
ولفتت إلى أنه تزداد احتمالية حدوث نزيف في الجهاز الهضمي بسببها عند: مَن لديهم تاريخ مع قرحة المعدة، ومرض متقدم بالكبد والتدخين، والأشـخاص أكبر من 65 سنة.
ونصحت بإخبار الطبيب أو الصيدلي بالتاريخ الطبـي الكامل شاملاً خاصة مع أمراض الأوعية الدموية القلبية أو قرحات المعدة لموازنة المخاطر والمنافع.