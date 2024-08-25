3 أنواع شائعة.. كل ما تودّ معرفته عن "اضطراب الأكل"

وأوضحت الإدارة، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن اضطرابات الأكل هي حالات سلوكية تتميز باضطراب شديد ومستمرّ في الأكل، وتتمثّل في الانشغال بالطعام ووزن وشكل الجسم، أو حتى بالقلق بشأن تناول الطعام أو عواقب تناول أطعمة معينة.