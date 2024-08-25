3 أنواع شائعة.. كل ما تودّ معرفته عن "اضطراب الأكل"

كشفت الإدارة التنفيذية للرعاية الصحية الأولية بالتجمع الصحي بمكة المكرمة، عن طبيعة ما يسمى بـ"اضطراب الأكل" وأنواعه الشائعة.
وأوضحت الإدارة، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن اضطرابات الأكل هي حالات سلوكية تتميز باضطراب شديد ومستمرّ في الأكل، وتتمثّل في الانشغال بالطعام ووزن وشكل الجسم، أو حتى بالقلق بشأن تناول الطعام أو عواقب تناول أطعمة معينة.
وعن أنواع اضطرابات الأكل الشائعة، أبانت "الرعاية الصحية الأولية بمكة" 3 أنواع؛ أولها "فقدان الشهية العصبي" هو حالة يتجنب فيها الأشخاص الطعام، ويكون سلوك النظام الغذائي مدفوعًا بالخوف الشديد من زيادة الوزن أو السمنة.
وأشارت إلى أن النوع الثاني هو "الشراهة عند تناول الطعام"، وهو حالة يفقد فيها الأشخاص السيطرة على تناولهم للطعام، ويعانون من نوبات متكرّرة من تناول كميات كبيرة من الطعام.
ويتمثّل النوع الأخير في "تجنب تناول الطعام المحدد"، وهو حالة يحدُّ فيها الشخص من كمية أو نوع الطعام الذي يتمّ تناوله، وهو الأكثر شيوعًا في مرحلة الطفولة.