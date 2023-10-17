"الصحة": 3 إجراءات مهمة لمَن تعرَّض للدغة "بق الفراش"

ووفق الوزارة، تتضمن أعراض اللدغ بتلك الحشرة، حكة واحمراراً في الجلد، وبقعاً من الدم على مفارش السرير، ووجود آثار لها في المناطق المكشوفة من الجسم (الوجه، الرقبة، الذراعين).