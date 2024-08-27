إحصائية: أكثر من 76 ألف مصاب بضغط الدم بنطاق تجمع مكة المكرمة الصحي

كشفت إحصائية حديثة لإدارة الصحة السكانية بتجمع مكة المكرمة الصحي، عن تسجيل 76.571 إصابة بضغط الدم في نطاق تجمع مكة الصحي، أكثر من 65% منهم مصابون بالسمنة؛ مما يزيد احتمالية إصابتهم بمضاعفات خطيرة.
وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن نطاق التجمع الصحي يخص المستفيدين من الخدمات في المرافق الصحية في العاصمة المقدسة، والجموم، وخليص، والكامل، والقنفذة.
وبيّن أن طرق الوقاية من المرض تتمثل في تبني أسلوب حياة صحي، والمحافظة على الوزن الطبيعي، وممارسة الرياضة.
جدير بالذكر، أن دور إدارة الصحة السكانية يتمثل في إجراء المسح ميداني عن أكثر الأمراض انتشارًا، وعلى أثره قياس الاحتياج السكاني، وإعداد خطط استباقية وقائية لتعزيز صحة الفرد والمجتمع وتحسين تجربة المريض.