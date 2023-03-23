كيف يمكن التخلص من الصداع والشعور بالعطش خلال نهار رمضان؟

كما نصح بالحرص على شرب الماء بمقدار 10 أكواب على الأقل، إلى جانب السوائل الصحية بكمية كافية خلال وجبتي الإفطار والسحور؛ مشددًا على عدم إهمال وجبة السحور، كونها ضرورية جدًّا بالنسبة للصائم؛ حيث تُمِد الجسم بالطاقة التي يحتاج إليها خلال ساعات الصوم الطويلة، وضرورة النوم لعدد ساعات كافٍ، لا تقل عن 7 ساعات يوميًّا حتى يتفادى الصائم الأرق والإجهاد.