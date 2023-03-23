كيف يمكن التخلص من الصداع والشعور بالعطش خلال نهار رمضان؟

كشف طبيب مختص، عن جملة من النصائح لتجنب العطش والتخلص من الصداع الذي يُعتبر من أكثر الأعراض شيوعًا بين الصائمين خلال أول أيام شهر رمضان المبارك.
ووفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية" عن أحد الأطباء، فإن "الصداع والعطش من الظواهر الأكثر انتشارًا لدى الصائمين في بداية شهر رمضان؛ وهما أمران طبيعيان، يشعر بهما الصائم بسبب الانتقال من الحياة الاعتيادية إلى مرحلة الصوم".
وأضاف أنه "يمكن معالجتهما بطرق بسيطة وسهلة التطبيق، بفضل اتباع نظام غذائي دقيق يجنبه هذه الشكوى"؛ ناصحًا بتناول الطعام الصحي والمتوازن، الذي يجب أن يحتوي على البروتينات، والدهون الصحية، وكمية كافية من الكربوهيدرات والسكر والنشويات؛ وفق موقع "سكاي نيوز" عربية.
كما نصح بالحرص على شرب الماء بمقدار 10 أكواب على الأقل، إلى جانب السوائل الصحية بكمية كافية خلال وجبتي الإفطار والسحور؛ مشددًا على عدم إهمال وجبة السحور، كونها ضرورية جدًّا بالنسبة للصائم؛ حيث تُمِد الجسم بالطاقة التي يحتاج إليها خلال ساعات الصوم الطويلة، وضرورة النوم لعدد ساعات كافٍ، لا تقل عن 7 ساعات يوميًّا حتى يتفادى الصائم الأرق والإجهاد.
وحول نصائحه لتجنب الشعور بالعطش خلال الصيام في نهار شهر رمضان، نصح الدكتور "فضلون" بتناول الخضروات والفواكه الطازجة، والأغذية التي تحتوي على كميات جيدة من الماء والألياف؛ حتى تمكث فترة طويلة في الأمعاء، وبالتالي تقلل من الإحساس بالجوع والعطش، بالإضافة إلى شرب الماء على فترات متقطعة من الليل.
وشدد أيضًا على ضرورة تفادي الأكلات والأغذية المالحة، والمخللات، والأجبان المالحة؛ موضحًا أن هذه الأغذية تزيد من حاجة الجسم إلى الماء وبالتالي تتسبب في الإحساس بالعطش.