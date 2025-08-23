"الخضيري": إهمال ضغط الدم يهدد القلب بالتضخم.. واستبدل الملح بالليمون مهم

حذّر الباحث المتخصص في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري من خطورة إهمال ارتفاع ضغط الدم، مشيراً إلى أنه قد يؤدي إلى تضخم القلب بسبب صعوبة ضخ الدم عبر الشرايين والأوردة.



وأكد "الخضيري" عبر توجيهاته الصحية أن الوقاية تبدأ من الحمية الغذائية، داعياً إلى تجنّب الأغذية الغنية بالصوديوم مثل الوجبات السريعة، ورقائق البطاطس، والأطعمة المصنّعة، والجبن المالح، واستبدال الملح بالليمون في إعداد الطعام اليومي.



كما أوصى بشرب مياه قليلة الصوديوم، والإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل التمر، اللبن، العدس، الفاصوليا، والموز، لكونها تساهم في خفض ضغط الدم.



وشدد في ختام حديثه على أهمية استخدام الأدوية المناسبة لكل حالة، تحت إشراف طبي، للسيطرة على الضغط وتفادي مضاعفاته الخطيرة.