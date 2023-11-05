لا لـ"العادات الخاطئة".. أطعمة مضادة للسرطان وأخرى تزيد خطر الأورام الخبيثة

وعلاوة على ذلك، يساعد النظام الغذائي المتوازن على تعزيز منظومة المناعة، ما يزيد من قدرة الجسم على مقاومة الآثار الجانبية للعلاج، ويقلل من فقدان الكتلة العضلية، وفق ما نقلت "روسيا اليوم".