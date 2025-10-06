من الجفاف إلى الغضب المكبوت.. تقرير: 9 أسباب خفية للصداع لا ترتبط بأي أمراض

وصفت الهيئة حالة تسمى "صداع الاسترخاء بعد التوتر" حيث يؤدي انخفاض هرمونات التوتر إلى إطلاق سريع للناقلات العصبية، مسببًا ألمًا مفاجئًا. كما أن الغضب المكبوت ووضعية الجسم الخاطئة ترفع من توتر عضلات الرقبة والكتفين وقد تسبب صداعًا نابضًا في قاعدة الجمجمة أو الجبهة.