الأعراض والفئات.. 3 سبل للتكيف مع قصر النظر وعلاجه تبرزها "سعود الطبية"

وأوضحت المدينة، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن قصر النظر هو نوع من أنواع العيوب الإنكسارية وأكثرها شيوعًا؛ حيث يرى الشخص المصاب بهذا المرض الأشياء القريبة بوضوح بينما يصعب عليه رؤية الأشياء البعيدة.