الأعراض والفئات.. 3 سبل للتكيف مع قصر النظر وعلاجه تبرزها "سعود الطبية"

عرفت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، بأعراض قصر النظر، مشيرة إلى طرق التكيُّف معه والعلاج.
وأوضحت المدينة، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن قصر النظر هو نوع من أنواع العيوب الإنكسارية وأكثرها شيوعًا؛ حيث يرى الشخص المصاب بهذا المرض الأشياء القريبة بوضوح بينما يصعب عليه رؤية الأشياء البعيدة.
وأبانت أن أعراض قصر النظر تضمّ "صعوبة رؤية الأشياء البعيدة، وصداع؛ نتيجة لإجهاد العين، ورمش وفرك العينين باستمرار".
وعن الفئات الأكثر عرضة قالت "سعود الطبية: "الأطفال، ومن هم في مرحلة البلوغ، ومن لديه تاريخ عائلي بهذا المرض".
وفي شأن طرق التكيف والعلاج، أشارت "سعود الطبية" إلى إمكانية استخدام "العدسات اللاصقة، والنظارات الطبية، وجراحات تصحيح النظر".