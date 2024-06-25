دراسة: عقار شائع لإنقاص الوزن يخفّف من أعراض مرض قاتل

وقالت الدكتورة "سونيا بابو نارايان" المدير الطبي المساعد في مؤسسة القلب البريطانية واستشارية أمراض القلب: "بالنسبة لبعض الناس فإن التعايش مع قصور القلب يمكن أن يجعل الأنشطة اليومية صعبة أو حتى مستحيلة. هذا النوع من التحسينات، مثل القدرة على المشي لمسافة أبعد، يمكن أن يكون له تأثير جذري في حياة شخص ما".