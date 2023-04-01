قل لا للعصائر المعبأة.. 7 نصائح كي تجعل "الاعتقاد الشائع" حقيقة في رمضان!

بعد صيام يوم كامل، الإفطار هو أكثر الأوقات انتظارًا في اليوم؛ حيث يجتمع جميع أفراد الأسرة معًا لتناول الإفطار. ومن ثم فإن الطعام المُحَضّر للإفطار عادة ما يكون غنيًّا ومليئًا بالسعرات الحرارية اللازمة ليوم الصيام بأكمله؛ لذا يمكنك أن تبدأ الإفطار بالفواكه أو السلطات أو الحساء، وهذا سيشبع آلام الجوع، وسينتهي بك الأمر بتناول كميات أقل من الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية؛ مما يؤدي إلى تقلص دهون البطن.