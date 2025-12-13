في مرحلة ما قبل السكري.. دراسة: خفض السكر في الدم يقلل خطر النوبات القلبية بأكثر من 50%

أزمة عالمية صامتة

تؤثر مقدمات السكري على أكثر من مليار شخص حول العالم، إذ يصاب بها واحد من كل خمسة بالغين في المملكة المتحدة، وواحد من كل ثلاثة في الولايات المتحدة، وأربعة من كل عشرة في الصين. وتعد أحد عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب، التي تُعد بدورها سببًا رئيسيًا للوفاة عالميًا.