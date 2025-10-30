الأكل ليلا والدهون والسكر.. 8 "خرافات غذائية" قد تغير نظرتك للطعام

1. تناول الطعام ليلا يزيد الوزن

ذكر التقرير أن فكرة ازدياد الوزن بسبب تناول الطعام ليلا خرافة غذائية، إذ أن وزن الجسم يزداد عندما يستهلك الفرد سعرات حرارية أكثر مما يحرقه الجسم، بغض النظر عن الوقت.

كما أن تجنب الأكل ليلا قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام صباحا بسبب شدة الجوع.