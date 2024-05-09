دراسة سعودية تكشف عن علامات حيوية جديدة في مرضى سرطان القولون والمستقيم

من جانب آخر أوضح الدكتور علي فارسي، أستاذ مشارك في الجراحة العامة وجراحة القولون والمستقيم وأحد أعضاء الفريق البحثي، أن هناك اهتمامًا عالميًا بالبحث عن طرق جديدة ومبتكرة لتشخيص وتصنيف ومتابعة أورام القولون والمستقيم عن طريق فحوص الدم، موضحًا أن البحث الذي تم نشره هو أول خطوة في سلسلة أبحاث لمعرفة الدور الذي قد تلعبه العلامات الحيوية في الاكسوزومات في تحسين فرصة علاج أمراض سرطان القولون والمستقيم.