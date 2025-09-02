استشاري: الصيام المتقطع يعالج السمنة والسكري والضغط حتى دون رياضة

كما أشار الدكتور بخش، في رده على أحد متابعيه عبر منصة "إكس"، إلى أن أفضل جدول صيام متقطع لممارسي الرياضة الراغبين في خفض الدهون والحفاظ على الكتلة العضلية أو بنائها هو نظام 16:8، موضحًا أن هذا النمط يمنح توازنًا صحيًا بين فترة الصيام وساعات تناول الغذاء، ما يعزز النتائج سواء في نزول الدهون أو دعم نمو العضلات.