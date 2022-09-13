الأول من نوعه.. اختبار يكشف إشارات لـ50 نوعاً من السرطانات

ويقول ديب شراج، الباحث الرئيسي في الدراسة من مركز ميموريال سلون كيترينغ للسرطان في نيويورك، في تقرير نشره الموقع الرسمي للجمعية الأوروبية لطب الأورام، إن "النتائج هي خطوة أولى مهمة لاختبارات الكشف المبكر عن السرطان؛ لأنها أظهرت معدل اكتشاف جيداً للأشخاص المصابين بالسرطان ومعدل خصوصية ممتازاً لأولئك الذين لم يصابوا به"، موضحًا أن "هذه الدراسة تشير إلى أن الأمل يلوح في الأفق للكشف عن السرطانات التي لا يمكن فحصها حالياً، مثل سرطان البنكرياس والأمعاء الدقيقة وسرطان المعدة، ولكن بالطبع هناك حاجة إلى المزيد من العمل، ومع الخبرة والعينات الأكبر، ستتحسن هذه الاختبارات".