خالد النمر يوضح: أين تذهب الجلطات الصغيرة التي لا يشعر بها الإنسان؟

كشف استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر عن مصير الجلطات الصغيرة التي قد تحدث في الجسم دون أن يلاحظها الشخص، مؤكدًا أن الجسم لا يتركها كما هي، بل يتعامل معها عبر منظومة معقدة تعرف بـ"نظام إذابة الجلطات".