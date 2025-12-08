خالد النمر يوضح: أين تذهب الجلطات الصغيرة التي لا يشعر بها الإنسان؟

كشف استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر عن مصير الجلطات الصغيرة التي قد تحدث في الجسم دون أن يلاحظها الشخص، مؤكدًا أن الجسم لا يتركها كما هي، بل يتعامل معها عبر منظومة معقدة تعرف بـ"نظام إذابة الجلطات".
وأوضح "النمر" أن هذا النظام يعمل على إرسال إنزيمات خاصة تقوم بتفكيك ألياف الجلطة تدريجيًا، لتتحول إلى بروتينات صغيرة جدًا تذوب في الدم.
وبيّن أن هذه البقايا لا تبقى في الدورة الدموية، بل تُنقل إلى الكبد والكلى، حيث يتم تكسيرها والتخلص منها بشكل طبيعي دون أي أعراض يشعر بها الإنسان.
وأشار إلى أن هذه العملية تتم تلقائيًا ضمن وظائف الجسم الدفاعية، دون الحاجة لأي تدخل خارجي.