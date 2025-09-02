من القلق والاكتئاب إلى ضعف التعلم.. دراسة تحذر من مخاطر إفراط الأطفال في ممارسة ألعاب الفيديو

وشملت الدراسة 2592 طالبًا من المرحلتين الابتدائية والثانوية بمتوسط عمر 12 عامًا، حيث تبين أن 31.7% من الطلاب مارسوا اللعب المفرط، مع انتشار أعلى بين الأولاد بنسبة 38.3% مقارنة بـ24% بين الفتيات. وأفاد المشاركون بعاداتهم في اللعب وأعراض اضطراب ألعاب الإنترنت (IGD) وفقًا للدليل التشخيصي DSM-5، إضافة إلى مؤشرات الصحة النفسية والأكاديمية.