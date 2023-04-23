نصف سكان العالم معرضون للإصابة بالملاريا

مع اقتراب اليوم العالمي للتوعية بخطورة الملاريا، الذي يحل الثلاثاء 25 أبريل، تواصل منظمة الصحة العالمية جهودها من أجل خفض أعداد المصابين بالمرض وتقليل نسبة الوفيات التي يسببها، إذ على الرغم من التوصل إلى لقاحات مضادة له، لا يزال يشكل خطورة بالغة على نحو نصف سكان العالم، خاصة في القارة الأفريقية، حيث تسجل الغالبية العظمى من الحالات تقدر بـ95 في المئة في حين تناهز نسبة الوفيات 96 في المئة.