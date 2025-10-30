علماء يطورون لقاحًا تجريبيًا ضد جميع سلالات إنفلونزا الطيور

إنفلونزا الطيور الذي ظهر قبل ثلاثة عقود وما زال يتحور لتظهر سلالات منه فتكت بأعداد كبيرة من الطيور البرية والداجنة في مختلف أنحاء العالم، وأدى إلى إصابات بشرية، الأمر الذي يؤرق العلماء للحد من آثاره الصحية والاقتصادية والبيئية، واليوم طور فريق من العلماء بقيادة ماتيلد روشارد من المركز الطبي لجامعة إيراسموس في هولندا لقاحًا تجريبيًا جديدًا يوفر حماية شاملة ضد جميع سلالات إنفلونزا الطيور شديدة الإمراض (A5) بما في ذلك السلالات المستقبلية التي لم تظهر بعد.