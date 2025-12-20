من نقص الفيتامينات إلى أمراض المناعة.. متى تصبح قروح الفم ناقوس خطر؟

الوقاية من قروح الفم

أما الوقاية، فتعتمد على تحسين نمط الحياة، وتجنب الأطعمة المهيجة، والحفاظ على نظافة فموية لطيفة، والابتعاد عن المنتجات التي تحتوي على كبريتات لوريل الصوديوم، إلى جانب إدارة التوتر. وينصح الأطباء بمراجعة مختص في حال تكرار القروح أو عدم التئامها، لاحتمال وجود سبب صحي كامن.