اشربوا الماء ولو لم تكونوا عطشى.. "النمر" و"الخضيري" يحذران: مقياس و100 عملية

من جانبه، شدد أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، على شرب الماء ولو لم يشعر الإنسان بالعطش، مشيراً إلى أن المقياس هو عدم تحول البول إلى اللون الأصفر؛ حيث ينبغي أن يبقى لون البول أبيض دائماً كإشارة تدل على الحصول على الكفاية من الماء.