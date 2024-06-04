اشربوا الماء ولو لم تكونوا عطشى.. "النمر" و"الخضيري" يحذران: مقياس و100 عملية

أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر أهمية شرب الماء بشكل روتيني في الصيف ولو لم يشعر الفرد بالعطش، مشيراً إلى أنه ينبغى شرب 2.5 إلى 3 لترات يومياً من الماء.
وأوضح "النمر" عبر حسابه على منصة "إكس"، أن سبب ضرورة شرب الماء ولو لم يشعر الإنسان بالعطش تعود إلى أن "العطش ردّة فعل متأخرة لنقص سوائل الجسم، وهو لا يعمل -الجسم- جيداً في حالات الإجهاد الحراري".
من جانبه، شدد أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، على شرب الماء ولو لم يشعر الإنسان بالعطش، مشيراً إلى أن المقياس هو عدم تحول البول إلى اللون الأصفر؛ حيث ينبغي أن يبقى لون البول أبيض دائماً كإشارة تدل على الحصول على الكفاية من الماء.
وأضاف: الماء ضروري لنحو 100 عملية حيوية في جسمك، مثل "نشاط المخ والأعصاب والتواصل العصبي، وترطيب العين وتجاويف الانف، ومرونة العضلات والمفاصل ومنع الالتهابات وتقليل الجفاف في كل الخلايا والعضلات ودعم التركيز والتفكير ومنع عسر الهضم وتقليل الإمساك وتسهيل التواصل بين الخلايا ومرونتها وترويتها لأن جفافها يسبب جفاف وصعوبة الحركة وإمساك".