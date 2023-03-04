"تغيير وجهات النظر".. نصائح تكبح السمنة في يومها العالمي وجهود "الصحة" تتفاعل

وبيّن أن الفرد يُصاب بالسمنة نتيجة عدم التوازن بين السعرات الحرارية التي يستهلكها والسعرات التي يتناولها، معرفًا السمنة بأنها: تراكم مفرط أو غير طبيعي للدهون يلحق الضرر بصحة الفرد، ويعدُّ اختلال توازن الطاقة بين السعرات الحرارية التي تدخل الجسم والسعرات الحرارية التي يحرقها؛ هو السبب الرئيس لزيادة الوزن والسمنة؛ لافتًا إلى أن خطورة السمنة تعد بكونها لا تتعلّق بالمظهر الخارجي للشخص فحسب؛ بل تتجاوز ذلك إلى العديد من الأمراض المزمنة كالسكري والضغط وارتفاع كوليسترول الدم، وتسبّب آلامَ الظهر والمفاصل وأمراضَ القلب، والكبد، والكلى، وضيقًا في التنفس وصعوبة النوم، إلى جانب المشكلات النفسية.