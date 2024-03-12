"التهابات الحنجرة".. أعراض وعلامات مزعجة و4 أخطاء تتسبّب فيها

وفقاً للتقرير، فإن هذا الالتهاب يُصيب كثيراً من الأشخاص سواء النساء أو الرجال، حتى الأطفال، ومن أبرز الأعراض والعلامات التي تظهر على مَن يعاني التهابات في الحنجرة، هي الكحة والسعال الجاف، فضلاً عن آلامٍ شديدة بالحلق، وكذلك قد يعاني الجفاف في الحلق أيضا مع التهابات أو شعور بغصة أو وجود شيء ما في الحلق، كما يشعر مَن يعاني التهابات الحنجرة من تغيُّر في الصوت فيصبح الصوت أكثر خشونةً أو قد يفقد صوته تماماً وعدم القدرة على التعبير بسهولة.