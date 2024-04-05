"عش بصحة" تسلط الضوء على تأثيرات مراحل الصيام على الجسم

دعت منصة التوعية بوزارة الصحة "عش بصحة" إلى التعرّف على أثر مراحل الصيام على جسمك.
وقالت المنصة: في بداية الصيام وخلال 8 إلى 10 ساعات يأخذ الجسم الطاقة من الوجبة الأخيرة ويستمر ذلك لمدة من 8 إلى 10 ساعات.
وأضافت: في منتصف الصيام يبدأ الجسم في استخدام الجلوكوز "سكر الدم" للحصول على الطاقة، ويبدأ في حرق الدهون كمصدر ثانٍ للطاقة مما يساهم في إنقاذ الوزن.
وأردفت المنصة: في نهاية الصيام إلى ما بعد 8 إلى 10 ساعات يبدأ الجسم في سحب الكوليسترول الضار ويستخدمه الجسم للحصول على الطاقة مما يحسن استجابة الأنسولين.