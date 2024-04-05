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"عش بصحة" تسلط الضوء على تأثيرات مراحل الصيام على الجسم

الاعتماد على الوجبة الأخيرة ثم الجلوكوز ثم سحب الكوليسترول الضار
"عش بصحة" تسلط الضوء على تأثيرات مراحل الصيام على الجسم

دعت منصة التوعية بوزارة الصحة "عش بصحة" إلى التعرّف على أثر مراحل الصيام على جسمك.

وقالت المنصة: في بداية الصيام وخلال 8 إلى 10 ساعات يأخذ الجسم الطاقة من الوجبة الأخيرة ويستمر ذلك لمدة من 8 إلى 10 ساعات.

وأضافت: في منتصف الصيام يبدأ الجسم في استخدام الجلوكوز "سكر الدم" للحصول على الطاقة، ويبدأ في حرق الدهون كمصدر ثانٍ للطاقة مما يساهم في إنقاذ الوزن.

وأردفت المنصة: في نهاية الصيام إلى ما بعد 8 إلى 10 ساعات يبدأ الجسم في سحب الكوليسترول الضار ويستخدمه الجسم للحصول على الطاقة مما يحسن استجابة الأنسولين.

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