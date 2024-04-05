"عش بصحة" تسلط الضوء على تأثيرات مراحل الصيام على الجسم

وأردفت المنصة: في نهاية الصيام إلى ما بعد 8 إلى 10 ساعات يبدأ الجسم في سحب الكوليسترول الضار ويستخدمه الجسم للحصول على الطاقة مما يحسن استجابة الأنسولين.