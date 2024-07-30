من الملح إلى اللحوم الحمراء.. خبير: هذه الأطعمة تساعد على تكون الحصى في الكلى

ويقول محذرًا: "ويمكن أن تكون الأطعمة الصحية ضارة أيضًا- الخضر، بما فيها السبانخ والحميض والكرفس والبقدونس، بسبب احتوائها على الأكسالات، لأن حمض الأكساليك يمنع إخراج الأملاح بصورة طبيعية من الجسم، ما يساهم في تشكل الحصى في الكلى والمثانة. ويشمل هذا فيتامين C أيضًا لأنه عند ارتفاع تركيزه في الجسم يتحول إلى أكسالات".