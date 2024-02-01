يُنصح بتناوله 3 مرات يوميًا.. هذا الطبق الشعبي الكوري يحارب السمنة ودهون البطن

ذكرت دراسة حديثة أجراها فريق من الباحثين في جامعة تشونغ إنغ بالعاصمة الكورية الجنوبية، سيول، أن تناول 3 حصص من طبق تقليدي معروف في البلاد، يمكن أن يساعد بشكل جيد في خفض الوزن ومحاربة دهون البطن والوقاية من مرض السكري من النوع الثاني.
وأوضحت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أن الطبق الذي تحدثت عنه الدراسة هو "كيمتشي"، الذي يتكون من الملفوف "الكرنب" المخلل أو الفجل المخلل أو البصل المخلل، مع إضافة الثوم والفلفل الأحمر والملح.
ويحفظ الكيمتشي، الذي يعتبر الوجبة الشعبية الأولى في كوريا الجنوبية، في مكان دافئ، فيما يؤكل كنوع من المقبلات أو حتى كطبق رئيسي مع الأرز.
وحسب موقع "الحرة"، كان فريق الباحثين قد فحص بيانات 115726 شخصًا تراوحت أعمارهم بين 40 و 69 عامًا في كوريا الجنوبية، لمعرفة الكميات التي يأكلونها بشكل يومي من ذلك الطبق.
وبحسب النتائج، فقد كان الرجال الذين تناولوا ما بين حصة إلى 3 حصص يوميًا من "الكيمتشي"، أقل عرضة للإصابة بالسمنة بنسبة 11-12 في المائة، مقارنة بالذين يأكلون أقل من حصة واحدة يوميًا.
في ذات السياق، فإن الرجال الذين تناولوا كميات أكبر من "كميتشي الملفوف"، تبين أن لديهم احتمالات أقل بنسبة 10 في المائة للإصابة بالسمنة وتشكّل الدهون الزائدة حول المعدة والبطن.
وبشأن النساء، فقد كان خطر الإصابة بالسمنة وتشكل الدهون أقل بنسبة 8 في المائة عند تناول ذلك النوع من طبق "الكيمتشي".
وبالنسبة للرجال والنساء الذين تناولوا كيمتشي الفجل، فقد انخفض لديهم خطر الإصابة بالدهون حول الوسط والبطن بنحو 9 في المائة.
ومع ذلك، نصح الباحثون بتناول الكيمتشي بكميات معتدلة بسبب وجود نسبة عالية من الملح في مكوناته، وذلك للحصول على الفوائد المطلوبة وتفادي الأضرار الصحية الأخرى.