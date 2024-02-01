يُنصح بتناوله 3 مرات يوميًا.. هذا الطبق الشعبي الكوري يحارب السمنة ودهون البطن

وحسب موقع "الحرة"، كان فريق الباحثين قد فحص بيانات 115726 شخصًا تراوحت أعمارهم بين 40 و 69 عامًا في كوريا الجنوبية، لمعرفة الكميات التي يأكلونها بشكل يومي من ذلك الطبق.