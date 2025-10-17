نصيحة طبية للمعلمين القائمين طوال الأسبوع: "أطلق ساقيك للريح.. واجرِ نحو صحتك"

وأشار إلى أن التنفّس أثناء الجري أساسي لتحقيق راحة أثناء الحركة، داعيًا إلى البدء ببطء ثم التدرّج في السرعة، مع الانتباه إلى أن الجسم سيبدأ بخفض ضربات القلب مع زيادة التحمّل، ما يجعل الجري ممتعًا مع الوقت. كما نصح بأن يبدأ الممارس بخمس إلى عشر دقائق يوميًّا لخمسة أيام متتالية، ثم زيادتها تدريجيًّا حتى الوصول إلى ساعة من الجري دون توقّف، قبل رفع السرعة تدريجيًّا.