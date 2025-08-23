النمر: خل التفاح ليس علاجًا للحموضة بل يفاقم تهيج المعدة والمريء

حذر استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر من خطورة الاعتقاد بأن حمض خل التفاح يُعد علاجًا لحموضة المعدة، مؤكدًا أن هذه المعلومة المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي لا أساس علمي لها.
وأوضح النمر أن الدراسة الوحيدة التي أُجريت كانت على مرضى السكري، وأظهرت أن خل التفاح يؤدي إلى تباطؤ إفراغ المعدة، مما ساهم في تفاقم الحالة بدلاً من تحسينها.
وأضاف أن تناول الخل لا يعالج الحموضة بل يزيد من تهيج المعدة والمريء.
وأشار النمر إلى أن بعض المسوقين يستغلون منصات التواصل للترويج لبضائعهم عبر أشخاص يقدمون نصائح طبية مضللة على شكل دعاية مدفوعة الثمن، داعيًا أفراد المجتمع إلى عدم الانسياق وراء مثل هذه الادعاءات والاعتماد على المصادر الطبية الموثوقة.