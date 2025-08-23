النمر: خل التفاح ليس علاجًا للحموضة بل يفاقم تهيج المعدة والمريء

وأوضح النمر أن الدراسة الوحيدة التي أُجريت كانت على مرضى السكري، وأظهرت أن خل التفاح يؤدي إلى تباطؤ إفراغ المعدة، مما ساهم في تفاقم الحالة بدلاً من تحسينها.