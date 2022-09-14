لا تجرب الذهاب للتسوّق وأنت جائع.. أمر كارثي يدفعك للاستسلام

ووفقاً لجبارة فإن "محاربة الحيل" في متاجر البقالة الكبرى يحتاج أيضاً إلى تطبيق خطة متكاملة من المستهلك، مثل إعداد قائمة بالمشتريات؛ ما يساعد على تجنب الشراء الاندفاعي الذي يُعد من الأخطاء الأكثر تكلفة، داعياً إلى عدم الالتفات إلى المغريات أو المحفزات المحيطة، مثل عبارات "عروض" و"خصومات" وتحديد توقيت معين للتسوق وإلى تجنب الذهاب إلى متاجر البقالة الكبرى في حال كان المستهلك يحتاج إلى سلعة واحدة أو اثنتين، مع التركيز على شراء سلع طازجة، وبكميات قليلة حسب الحاجة.