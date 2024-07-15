قد يُهزم جيش المناعة.. "النمر" محذراً من "الحُمّى": لا تهملوا الأطفال والمسنين!

قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ إن ارتفاع حرارة الجسم "الحُمّى" هو إعلانٌ لحالة الطوارئ القصوى في الجسم، ودخول جيش المناعة في حالة حربٍ؛ قد ينتصر فيها الجسم وقد يُهزَم، لذا يجب عدم إهمال الحرارة للأطفال والبالغين وكِبار السن وزيارة الطبيب.