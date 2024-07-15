قد يُهزم جيش المناعة.. "النمر" محذراً من "الحُمّى": لا تهملوا الأطفال والمسنين!

قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ إن ارتفاع حرارة الجسم "الحُمّى" هو إعلانٌ لحالة الطوارئ القصوى في الجسم، ودخول جيش المناعة في حالة حربٍ؛ قد ينتصر فيها الجسم وقد يُهزَم، لذا يجب عدم إهمال الحرارة للأطفال والبالغين وكِبار السن وزيارة الطبيب.
ودعا "النمر"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى الانتباه لكِبار السن، مشيراً إلى أنه "من الممكن أن يكون لديهم التهابٌ شديدٌ في الرئة وليست لديهم حرارة، وذلك لأن الجيش المناعي للجسم تضعف ردود أفعاله لديهم".
وأوضح أنه مع ضعف ردود أفعال الجيش المناعي للجسم لدى كِبار السن، تكون هناك أعراضٌ أخرى، مثل "ضيق التنفس، والكحة، والتشويش الذهني، وقلة الأكل والشرب، وهبوط الضغط، والإغماء.. إلخ".