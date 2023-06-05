هذا اليوم في الأسبوع هو الأخطر والأكثر شيوعًا للإصابة بالنوبات القلبية القاتلة

كشفت دراسة حديثة، عن أن يوم الاثنين أكثر أيام الأسبوع شيوعًا للإصابة بالنوبات القلبية.
ويعتقد الخبراء -وفق صحيفة "الصن"- أن السبب في تصنيف هذا اليوم على أنه الأخطر؛ يعود إلى تغيير في دورة النوم اليومية للجسم بعد عطلة نهاية الأسبوع.
ويقول المسعفون إن إجراء مزيد من البحث في هذه الظاهرة؛ سيساعد في إنقاذ الأرواح في المستقبل.
وبحسب "سكاي نيوز عربية" فقد درس العلماء بيانات أكثر من 10000 مريض في المستشفيات في جميع أنحاء أيرلندا على مدار خمس سنوات، وحسبوا احتمالات الإصابة بالنوبات القلبية لكل يوم من أيام الأسبوع، ووجدوا "علاقة قوية" بين بداية أسبوع العمل وأخطر أنواع النوبات القلبية.
ودعا البروفيسور نيليش سماني، من مؤسسة القلب البريطانية، إلى مزيد من البحث، وقال: "القيام بذلك يمكن أن يساعد الأطباء على فهم هذه الحالة المميتة بشكل أفضل وإنقاذ المزيد من الأرواح".