ما رأيك في ثمار البحر؟.. 6 أغذية ذهبية لخفض سكر الدم وتجنب اضطراباته

تعد مصدرًا مهمًّا للبروتين والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن والموادّ المضادّة للأكسدة التي تساعد على خفض مستوى السكر في الدم؛ فالبروتين مهم جدًّا لضبط مستوى السكر في الجسم؛ لأنه يؤدي إلى إبطاء عملية الهضم، وتفادي ارتفاع سكر الدم بعد تناول الوجبات، ويزيد البروتين من شعور الإنسان بالشبع، كما يساعده أيضًا على التخلص من الدهون التي تتراكم في الجسم.