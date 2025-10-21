أدلة علمية جديدة: تخطي وجبة الإفطار يرفع خطر 5 اضطرابات صحية شائعة

كشفت مراجعة علمية حديثة عن أدلة متزايدة تؤكد أهمية وجبة الإفطار في الوقاية من عدد من الاضطرابات الصحية، وذلك ضمن تحليل منهجي نُشر في أكتوبر 2025 وشمل بيانات من أكثر من 118 ألف مشارك من عدة دول.