تقرير: 6 عادات خاطئة تزيد وزنك مع وجبة الإفطار

كثير من الناس ليس لديهم الوقت لإعداد وجبة فطور طازجة وصحية في الصباح. في طريقك إلى العمل، تتوقف بسرعة عند المخبز وتأكل الكرواسون أو البسكويت المملح أو حتى الكعك. هذه الكربوهيدرات البسيطة لا تدوم طويلاً، وذلك لأن الدقيق الأبيض لا يحتوي على العديد من العناصر الغذائية. بالإضافة إلى ذلك، نتيجة لمثل هذا الإفطار، يرتفع ضغط الدم بسرعة مستوى السكر في الدم ثم ينخفض بسرعة، ما يجعل جسمك بحاجة للطعام سريعًا. بيد أن جمعية التغذية الألمانية (DGE) ترى على موقعها أن الابتعاد تمامًا عن الخبز غير مفيد، وتؤكد على حاجة الجسم إلى جرعة يومية من الكربوهيدرات من أجل المحافظة على نشاطه. وتوضح الجمعية أن الكمية الموصى بها من الخبز تختلف قليلاً بحسب طبيعة الجسم ومستوى النشاطـ بيد أن الكمية الموصى بها بشكل عام تعادل أربع إلى ست شرائح من الخبز.