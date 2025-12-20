مع بداية العام الجديد.. تقرير يقدّم 10 نصائح ذهبية لحماية مرضى السكري من المضاعفات

مع بدء العام الجديد، شدّد تقرير طبي على أهمية اتباع نظام غذائي صحي لمرضى السكري، يعتمد على الإكثار من الخضروات والفواكه، وتقليل النشويات والسكريات المضافة والدهون المشبعة. كما أوصى باختيار الماء بدل المشروبات الغازية، والحبوب الكاملة بدل المكرّرة، مع التحكم في حجم الحصص الغذائية للمساعدة في ضبط مستويات السكر في الدم.
وأوضح تقرير نشره موقع «مايو كلينيك» الطبي أنه مع حلول عام 2026، يقدّم روشتة صحية شاملة لمرضى السكري لإدارة حالتهم بشكل فعّال والوقاية من المضاعفات، مؤكدًا أن الالتزام بالتعليمات الصحية يمثل حجر الأساس في تقليل المخاطر.
ويقدّم الموقع عشر نصائح ذهبية لحماية مرضى السكري، لا سيما خلال فصل الشتاء، أبرزها:
نشاط بدني منتظم لتعزيز التحكم
يُنصح بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعيًا من النشاط البدني، مثل المشي السريع أو السباحة، مع تمارين تقوية العضلات مرتين أسبوعيًا، مع البدء تدريجيًا لتجنب الإجهاد.
مراقبة يومية وإقلاع عن التدخين
يجب مراقبة مستويات السكر في الدم بانتظام والالتزام بتعليمات الطبيب بشأن الأدوية. ويُعد الإقلاع عن التدخين أمرًا بالغ الأهمية، إذ يشير التقرير إلى أنه «يزيد من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، ومضاعفات خطيرة مثل تلف الأعصاب، وأمراض القلب، والسكتة الدماغية، والعمى».
التحكم في ضغط الدم والكوليسترول
يسهم ضبط الحالات المصاحبة، مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، عبر نظام غذائي منخفض الملح، وممارسة الرياضة، واستخدام الأدوية عند الحاجة، في تقليل خطر النوبات القلبية والمضاعفات الوعائية.
فحوصات دورية والعناية بالأسنان والقدمين
يوصي التقرير بإجراء فحوصات السكري من مرتين إلى أربع مرات سنويًا، مع فحوصات دورية للعينين والأسنان مرتين في السنة.
أما العناية بالقدمين، فتشمل غسل القدمين يوميًا بماء فاتر، وتجفيفهما جيدًا، وترطيب الجلد، وفحصهما يوميًا لتجنّب القروح والعدوى، إذ إن «ارتفاع مستوى السكر يقلل تدفّق الدم ويؤدي إلى تلف الأعصاب».
إدارة التوتر والحصول على نوم كافٍ
يساعد التحكم في التوتر من خلال تمارين الاسترخاء، مثل اليوغا والتنفس العميق، إلى جانب الحصول على قسط كافٍ من النوم، في دعم الاستقرار الصحي والحفاظ على نمط حياة متوازن.