مع بداية العام الجديد.. تقرير يقدّم 10 نصائح ذهبية لحماية مرضى السكري من المضاعفات

مع بدء العام الجديد، شدّد تقرير طبي على أهمية اتباع نظام غذائي صحي لمرضى السكري، يعتمد على الإكثار من الخضروات والفواكه، وتقليل النشويات والسكريات المضافة والدهون المشبعة. كما أوصى باختيار الماء بدل المشروبات الغازية، والحبوب الكاملة بدل المكرّرة، مع التحكم في حجم الحصص الغذائية للمساعدة في ضبط مستويات السكر في الدم.