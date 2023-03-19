خبير اقتصادي يقدّم نصائحَ لإدارة ميزانية الأسرة خلال شهر رمضان المبارك

وبيّن أنه "عند شراء أغراض رمضان يجب أن لا يكون عشوائيًّا، بل يجب أن تكتب جدولًا: ما هي الأكلات والوجبات التي سوف نعملها في رمضان، فبالتالي نشتري ما نحتاجه من هذه الوجبات حتى لا يزيد لدينا سلع وأغراض فائضة في المستودع والمخزن، ويكون الشراء في الواقع ما سنأكل في رمضان فقط، وليس ما سنخزنه في مطابخنا".