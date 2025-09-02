دراسة: الشباب أصبحوا الفئة الأكثر يأسًا وانقلب منحنى السعادة التاريخي

ووفقًا لتقرير على موقع ساينس ألرت، حللت الدراسة بيانات أكثر من 400 ألف شخص سنويًا في الولايات المتحدة، لتكشف ارتفاعًا لافتًا في نسب الشعور باليأس بين الشباب. فقد قفزت النسبة بين الذكور من 2.5% إلى 6.6%، وبين الإناث من 3.2% إلى 9.3% خلال الفترة من 1993 إلى 2024، أي ما يعادل تضاعف المعدلات تقريبًا ثلاث مرات.