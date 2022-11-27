4 وسائل للوقاية.. "سرطان المرحلة الرابعة".. أعراض تحملها أبحاث جديدة

وأفادوا: "تباينت نسبة المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان في مرحلته الرابعة اختلافا كبيرا من خلال ظهور الأعراض، من 1% للشامة غير الطبيعية إلى 80% لكتلة الرقبة، وارتبطت ثلاثة من الأعراض التي تم فحصها (تورم الرقبة وألم الصدر وآلام الظهر) باستمرار، بزيادة احتمالات الإصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة، سواء تم الإبلاغ عنها بمفردها أو مع أعراض أخرى، وكان العكس صحيحاً في حالة الشامة غير الطبيعية وكتلة الثدي ونزيف ما بعد انقطاع الطمث ونزيف المستقيم".