الماء مجدّداً.. "إذا لم تشرب ما يكفي فسيتضرّر دماغك وتضعف منظومتك المناعية"

وأضافت الدكتورة "سولوماتينا"، أنه من المهم شرب الماء بصورةٍ متساوية خلال اليوم، كي لا تحصل حالات لا يشرب فيها الشخص الماء فترة طويلة، ومن ثم يشرب لتر ماء دفعة واحدة، لأن هذا يوجِد عبئاً إضافياً غير ضروري على الجسم، وخاصة على الجهاز البولي، لذلك من الأفضل شرب 2 - 3 رشفات كل 20 دقيقة.