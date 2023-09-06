الماء مجدّداً.. "إذا لم تشرب ما يكفي فسيتضرّر دماغك وتضعف منظومتك المناعية"

كشفت الدكتورة يلينا سولوماتينا؛ خبيرة التغذية الروسية، عن أن الاعتقاد السائد بأن الإنسان يحتاج إلى لترين من الماء يومياً غير صحيح.
وقالت وفق صحيفة "إزفيستيا": لكل إنسان خصوصيته، أي أن كمية الماء التي يجب أن يشربها الإنسان تختلف من شخص إلى آخر، ويمكن أن تعادل 30 مليلتراً من الماء لكل كيلوغرام من وزن الشخص.
وأضافت الدكتورة "سولوماتينا"، أنه من المهم شرب الماء بصورةٍ متساوية خلال اليوم، كي لا تحصل حالات لا يشرب فيها الشخص الماء فترة طويلة، ومن ثم يشرب لتر ماء دفعة واحدة، لأن هذا يوجِد عبئاً إضافياً غير ضروري على الجسم، وخاصة على الجهاز البولي، لذلك من الأفضل شرب 2 - 3 رشفات كل 20 دقيقة.
وأردفت: عواقب نقص الماء في الجسم كثيرة جداً، حيث يؤثر سلبيًا في الدماغ، ويؤثر في حالة وسلوك الشخص، كما يساعد على تكوُّن الحصى في الكلى، ويضعف منظومة المناعة، ويسبّب مشكلات في الجهاز الهضمي والرئتين والكبد وأعضاء أخرى في الجسم.
وتابعت: "يبدأ الجسم بالحفاظ على الماء عندما يشعر بنقصه، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم وزيادة الوزن، كما يؤثر نقص الماء سلباً في المظهر، حيث تسوء حالة الجلد والشعر والأظافر".
وأشارت الدكتورة "سولوماتينا"، إلى أن مشروبات مثل الشاي والقهوة والجعة لا تعوّض نقص الماء في الجسم، بل على العكس تؤدي إلى الجفاف.