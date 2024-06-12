"سعود الطبية" تنصح الحجاج بتهيئة الجسم بالغذاء السليم لإعانته على أداء المناسك

وتفصيلاً، نصحت المدينة عبر إنفوجراف على منصة "إكس" بأن يكون الغذاء متنوعًا؛ ليوفر للحاج احتياجه من العناصر الغذائية والسعرات الحرارية، والإكثار من شرب السوائل، وخصوصًا الماء والعصائر؛ لتعويض ما يفقده الجسم من سوائل.