"سعود الطبية" تنصح الحجاج بتهيئة الجسم بالغذاء السليم لإعانته على أداء المناسك

نشرت مدينة الملك سعود الطبية مجموعة من النصائح للحاج؛ لتهيئة الجسم بالغذاء السليم بما يعين على أداء المناسك.
وتفصيلاً، نصحت المدينة عبر إنفوجراف على منصة "إكس" بأن يكون الغذاء متنوعًا؛ ليوفر للحاج احتياجه من العناصر الغذائية والسعرات الحرارية، والإكثار من شرب السوائل، وخصوصًا الماء والعصائر؛ لتعويض ما يفقده الجسم من سوائل.
وأكدت أهمية نظافة وسلامة الغذاء المتناوَل، وملاءمة حفظ الأغذية وتخزينها، وعدم تعرُّضها للحشرات، وحفظها في الثلاجات، وتجنُّب تناوُل وشراء الأطعمة المكشوفة من المطاعم ومن الباعة المتجولين.
ونصحت بتناوُل المعلبات الجاهزة بعد التأكد من محتواها، وملاءمة تاريخ الصلاحية، والتأكد من سلامة العبوة، ومن طريقة حفظها.. فيما حذرت من تناول المقليات والوجبات السريعة؛ إذ إنها تُسبب الخمول، وتقلل من النشاط البدني المبذول لأداء المناسك.
وأكدت أهمية غسل الفواكه والخضار جيدًا قبل تناولها، وتكرار غسل اليدين بالماء والصابون، خاصة قبل بدء تناول وجبة الطعام.