حمام دافئ وابتعد عن الكافيين.. نصائح من "سعود الطبية" لنوم مريح في رمضان

وأشارت إلى وجود عددٍ من الأمور يُنصح بها للحصول على نومٍ مريحٍ، ومنها: أخذ حمام دافئ، والالتزام بمواعيد النوم والاستيقاظ، قراءة القرآن الكريم أو أي كتاب مفضل، تجنب مشاهدة التلفاز أو استخدام الأجهزة المحمولة في غرفة النوم، الابتعاد عن شرب الكافيين قبل النوم بـ 4 - 6 ساعات، أو تناول الوجبات الثقيلة قبل النوم مباشرة.