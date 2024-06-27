تأكد من 3 واحرص على 7.. إرشادات لاستخدام جهاز المراقبة المستمرة للسكري

وشددت على ضرورة الحرص عند الاستخدام على ضبط الوقت والتاريخ في القاريء للحفاظ على دقة البيانات، واستشارة الطبيب عند تعارض الأعراض مع القراءة أو تهيج الجلد من استخدام المجس، وتفعيل التنبيهات بالقارئ، وتخزين المجس في درجة حرارة مناسبة، وغيرها من الإرشادات.