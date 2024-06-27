تأكد من 3 واحرص على 7.. إرشادات لاستخدام جهاز المراقبة المستمرة للسكري

أوضحت هيئة الغذاء والدواء أن جهاز المراقبة المستمرة للسكري يتيح متابعة التغيرات على مدار اليوم، مع الحرص على ضبط الإعدادات للحفاظ على دقة البيانات.
وأضافت الهيئة أن الجهاز يعمل على قياس السكر في السائل الخلالي، ويراقب التغيرات المستمرة، على مدار اليوم عبر " المجس (جهاز الاستشعار)، والمستقبل (القارئ) مثل الهواتف الذكية".
ودعت الهيئة قبل استخدام الهاتف إلى ضرورة التأكد من تلقي التدريب اللازم عن كيفية الاستخدام، ووجود تعليمات الاستخدام باللغتين العربية والإنجليزية، وأن يكون الجهاز حاصلاً على إذن تسويق من الهيئة.
وشددت على ضرورة الحرص عند الاستخدام على ضبط الوقت والتاريخ في القاريء للحفاظ على دقة البيانات، واستشارة الطبيب عند تعارض الأعراض مع القراءة أو تهيج الجلد من استخدام المجس، وتفعيل التنبيهات بالقارئ، وتخزين المجس في درجة حرارة مناسبة، وغيرها من الإرشادات.