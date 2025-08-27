"باهمام": وجبة منتصف الليل ترفع الكورتيزول وتضاعف خطر السكري وأمراض القلب

وأوضح "باهمام" عبر حسابه في منصة "إكس" أن دراسة حديثة كشفت أن تناول أي طعام بعد منتصف الليل، حتى لو كان خفيفًا، يؤدي إلى ارتفاع سريع في هرمون الكورتيزول خلال وقت الراحة البيولوجية، ويبقى مرتفعًا لمدة ساعة تقريبًا، في وقت يُفترض أن يكون منخفضًا.