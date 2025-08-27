"باهمام": وجبة منتصف الليل ترفع الكورتيزول وتضاعف خطر السكري وأمراض القلب

في تحذير طبي جديد، نبه البروفيسور أحمد بن سالم باهمام، أستاذ واستشاري الأمراض الصدرية وطب النوم بكلية الطب والمدينة الطبية في جامعة الملك سعود، إلى خطورة تناول الطعام بعد منتصف الليل، لما له من تأثير مباشر على الهرمونات وصحة الجسم العامة.
وأوضح "باهمام" عبر حسابه في منصة "إكس" أن دراسة حديثة كشفت أن تناول أي طعام بعد منتصف الليل، حتى لو كان خفيفًا، يؤدي إلى ارتفاع سريع في هرمون الكورتيزول خلال وقت الراحة البيولوجية، ويبقى مرتفعًا لمدة ساعة تقريبًا، في وقت يُفترض أن يكون منخفضًا.
وأضاف أن الأمر لا يرتبط فقط بحجم الوجبة، بل حتى السناك الصغير قد يخلّ بإيقاع الكورتيزول، ويؤثر سلبًا على النشاط الاستقلابي للجسم صباحًا.
وأكد أن هذا الخلل قد يقود إلى أمراض خطيرة، منها: السكري، ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب، وزيادة الدهون في الجسم.
وقدم "باهمام" توصيات مهمة، أبرزها:
تجنّب الأكل بعد منتصف الليل.
تنظيم مواعيد الوجبات لدعم التوازن الهرموني وصحة القلب.
واختتم قائلاً: "حتى السناك الليلي الصغير قد يترك أثرًا كبيرًا على صحتك.. فالصحة تبدأ من التوقيت السليم"، مستشهدًا بدراسة منشورة في دورية Sleep الطبية:
academic.oup.com/sleep/advance-…