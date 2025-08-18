5 مخاطر غير متوقعة للإفراط في تناول البروتين

حذّر خبراء من أن الإفراط في تناول البروتين قد يسبب أضرارًا صحية. ووفقًا لموقع هيلث لاين، فإن الكمية الموصى بها يوميًا للشخص العادي هي 0.8 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم، فيما قد يحتاج الرياضيون من 1.2 إلى 2 غرام.
ومن أبرز المخاطر المرتبطة بالإفراط في البروتين:
زيادة العبء على الكلى خصوصًا لمن لديهم مشاكل سابقة.
الجفاف بسبب حاجة الجسم للماء للتخلص من نواتج الأيض.
مشاكل هضمية مثل الإمساك عند نقص الألياف.
زيادة الوزن أو الدهون عند استهلاك سعرات زائدة.
ارتفاع مخاطر أمراض القلب نتيجة الإفراط في اللحوم الحمراء والمصنعة.