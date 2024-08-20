هل يجب أن تكون منتجات الألبان ضمن النظام الغذائي الصحي؟.. خبراء يجيبون

ومع ذلك قالت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي في كليفلاند كلينك بالولايات المتحدة "كريستين واي لي": إن هناك سببًا آخر يقف وراء ذلك يتمثّل في فقدان القدرة على معالجة منتجات الألبان نتيجة عدم تناولها لفترة من الوقت؛ لهذا قد تؤدي إعادة تناولها تدريجيًّا إلى إنهاء المشكلة، وإذا لم يحدث ذلك فيمكن النظر إلى الخيارات الخالية من اللاكتوز، أو تناول حبوب إنزيم "اللاكتاز"؛ وفق التقرير.