هل يجب أن تكون منتجات الألبان ضمن النظام الغذائي الصحي؟.. خبراء يجيبون

يحرص العديد من الأشخاص على أن يتضمّن نظامُهم الغذائي الصحي الكثيرَ من الحليب ومنتجات الألبان الأخرى، لكن هل هذا بالفعل أمر ضروري، أم أنه يمكن استبدال هذه المنتجات؟
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن تقرير لمؤسسة "Consumer Reports" غير الربحية؛ إنّ هناك الكثيرَ من المعلومات المتضاربة حول الحاجة إلى الألبان أو حتى ما إذا كانت مفيدة، وخصوصًا في ظلّ وجود الكثير من المنتجات الجديدة منزوعة الدسم والنباتية، التي تجعل التسوق مربكًا.
وتأتي أهمية منتجات الحليب والألبان لما توفره من عناصر غذائية مهمة تساعد في مكافحة فقدان العضلات والعظام المرتبط بالتقدم بالعمر؛ وفقًا للمتحدثة باسم أكاديمية التغذية وعلم النظم الغذائية في الولايات المتحدة "لينا بيل".
ويحتوي كوب واحد من الحليب على 8 غرامات من البروتين، وحوالي ربع القيمة اليومية للكالسيوم، و14 بالمئة من القيمة اليومية لفيتامين "د"، فضلًا عن المغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين "ب 12"، والعديد من العناصر الأخرى؛ حسب "Consumer Reports".
كما يحتوي الزبادي والجبن ومنتجات الألبان الأخرى على مثل هذه العناصر الغذائية.
ومع ذلك يمكن تجنُّب الحليب ومنتجات الألبان تمامًا، حال كان النظام الغذائي يتضمن مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية الأخرى التي تحتوي على ذات العناصر الغذائية، مثل السلمون والسردين والخضراوات؛ حسب ما تقول رئيسة قسم التغذية السريرية في كلية ديفيد غيفين للطب بجامعة كاليفورنيا "تشاوبينغ لي".
ولا يعني هذا استبدال حليب البقر بالحليب النباتي واسع الانتشار، وفق التقرير؛ حيث إن أنواع حليب النبات مثل حليب اللوز والشوفان وجوز الهند توفّر الكالسيوم وفيتامينات "أ، د"، لكنها لا تحتوي على فيتامين "ب 12"، كما تحتوي على القليل من البروتين، ونسبة أقلّ من المغنيسيوم والبوتاسيوم والفيتامينات والمعادن الأخرى.
وينصح المختصون بأنه عند اختيار حليب نباتي، يجب التأكد من أنه مدعم بالكالسيوم وفيتامين "د".
أما فيما يتعلّق بالحليب منزوع الدسم، فإنّ عدد السعرات الحرارية في كوب واحد يكون منخفضًا بحوالي 20 سعرة فقط، بالمقارنة مع كوب الحليب قليل الدسم.
وتشير الأبحاث الحديثة إلى أنّ الدهون الموجودة في الحليب لا ترتبط بزيادة الوزن أو الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، أو أمراض القلب أو الالتهابات.
لذلك، وفق التقرير، فإن اختيار الحليب منزوع الدسم يعتمد على المذاق بالنسبة للمستهلكين.
ويواجه بعض الأشخاص صعوبات في هضم منتجات الألبان الطبيعية؛ إذ أشار التقرير إلى أن "عدم تحمل "اللاكتوز" يعدّ شائعًا لدى كبار السن؛ لأن إنتاج الإنزيم الموجود في الأمعاء الدقيقة "اللاكتاز" المسؤول عن هضم سكر الحليب الطبيعي "اللاكتوز" يتراجع مع تقدم العمر".
ومع ذلك قالت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي في كليفلاند كلينك بالولايات المتحدة "كريستين واي لي": إن هناك سببًا آخر يقف وراء ذلك يتمثّل في فقدان القدرة على معالجة منتجات الألبان نتيجة عدم تناولها لفترة من الوقت؛ لهذا قد تؤدي إعادة تناولها تدريجيًّا إلى إنهاء المشكلة، وإذا لم يحدث ذلك فيمكن النظر إلى الخيارات الخالية من اللاكتوز، أو تناول حبوب إنزيم "اللاكتاز"؛ وفق التقرير.