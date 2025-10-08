باحثون أمريكيون: مفتاح علاج السمنة قد يكون في مركّب طبيعي يفرزه الجسم أثناء التمارين

وأجرى الفريق البحثي، الذي ضم علماء من كلية طب جامعة ستانفورد الأمريكية ومؤسسة دان دنكان للأمراض العصبية في تكساس، دراسة نشرت في دورية "Nature Metabolism"، أظهرت أن المجهود البدني يقلل الشهية لدى فئران التجارب، ويساعد في إنقاص الوزن، وفقًا لموقع "سايتيك ديلي" العلمي.