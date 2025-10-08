باحثون أمريكيون: مفتاح علاج السمنة قد يكون في مركّب طبيعي يفرزه الجسم أثناء التمارين

كشف باحثون أمريكيون أن مركبًا كيميائيًا يفرزه الجسم أثناء التمارين الرياضية، يعرف بـ"Lac Phe"، يثبط الشعور بالجوع من خلال تأثيره على خلايا المخ العصبية، مما قد يفتح آفاقًا جديدة لعلاج السمنة وزيادة الوزن.
وأجرى الفريق البحثي، الذي ضم علماء من كلية طب جامعة ستانفورد الأمريكية ومؤسسة دان دنكان للأمراض العصبية في تكساس، دراسة نشرت في دورية "Nature Metabolism"، أظهرت أن المجهود البدني يقلل الشهية لدى فئران التجارب، ويساعد في إنقاص الوزن، وفقًا لموقع "سايتيك ديلي" العلمي.
وأوضح الباحثون أن المركب "Lac Phe" يستهدف خلايا عصبية في منطقة تحت المهاد بالمخ، تعرف بـ"AgRP"، المسؤولة عن تحفيز الجوع، ويقلل نشاطها، مما يعزز عمل خلايا "PVH" التي تعطي شعورًا بالشبع.
وقال الدكتور يانج هي الأستاذ المساعد في مؤسسة دان دنكان: "الرياضة وسيلة فعالة لإنقاص الوزن والوقاية من الأمراض مثل السكري ومشكلات القلب، ليس فقط بزيادة استهلاك الطاقة، بل أيضًا من خلال آليات، مثل تنظيم الشهية عبر مركب Lac Phe".
ورغم أن الدراسة أجريت على الفئران، فإن نتائجها واعدة لتطبيقات بشرية، مع الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم دور هذا المركب في مشكلات الأيض، مثل: السمنة، والنحافة، وتطوير علاجات مستقبلية.