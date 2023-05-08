الجميع تقريباً يصابون بها.. "عوائم العين".. أسباب وعلاج وإشارة لا تتجاهلها

وغالبًا ما تظهر تلك الأشكال عندما ننظر إلى شاشة الكمبيوتر أو الهاتف أو نقود السيارة في طقس مشمس، ويمكن أن تأخذ المشكلة المزعجة في رؤيتنا أشكالًا عديدة، بدءًا من النقاط السوداء الصغيرة أو الخطوط المتعرجة وصولًا إلى ما يشبه الحلقات أو خيوط العنكبوت.