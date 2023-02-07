قبل وقوع الكارثة.. هنا أعراض جسدية تُخبرك بـ"زلزال وشيك"

وبحسب مجلة "ناتشر هيلث تيكنيكس"، تشمل الأعراض الجسدية التي قد تشعر بها قبل وقوع الزلزال الآتي: "الصداع والغثيان أو الدوار وهي الأعراض الأكثر شيوعا، وشعور بالضيق والقلق وعدم القدرة على ضبط النفس، وتغيرات مؤقتة في الرؤية، وهزات عضلية قصيرة المدة في اليد أو القدم، وطنين الأذن"؛ وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية".