دراسة دولية تُحدث مفاجأة: طفرة في جين واحد قد تسبّب الفصام والاكتئاب والقلق

ووفقًا لما أورده موقع "ميديكال إكسبريس"، حلّل الباحثون بيانات 121 مريضًا يعانون من طفرات في الجين "GRIN2A"، ووجدوا أن هذه الطفرات تؤدي إلى ظهور أعراض نفسية في مراحل مبكرة، كمرحلة الطفولة أو المراهقة، أي قبل الوقت الذي تبدأ فيه عادة مثل هذه الاضطرابات لدى البالغين، ما يفتح آفاقًا لعلاج مبكر.